बस्ती में सोते समय दो भाइयों को सांप ने डसा, छोटे भाई की मौत; बड़े की हालत गंभीर
बस्ती के सिसौनी गांव में सोते समय दो सगे भाइयों को सांप ने डस लिया, जिसमें छोटे भाई सचिन की ...और पढ़ें
HighLights
सिसौनी गांव में दो भाइयों को सांप ने डसा।
छोटे भाई सचिन की इलाज के दौरान मौत हुई।
बड़े भाई अमरजीत की हालत अभी भी गंभीर है।
संवाद सूत्र, दुबौलिया बस्ती। सिसौनी गांव में रविवार की देर रात घर में तख्त पर सोए दो सगे भाई सर्पदंश का शिकार हो गए। एक की इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है जिसकी भी स्थिति गंभीर बनी है।
सिसौनी गांव निवासी घनश्याम कनौजिया के बेटे 19 वर्षीय सचिन व 21 वर्षीय अमरजीत अपने घर पर एक ही तख्त पर सोए हुए थे। रविवार की देर रात करीब 11 बजे दोनों को सांप ने डस लिया। स्वजन इलाज के जिला अस्पताल ले गए।
जहां चिकित्सक ने बीआरडी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, इलाज के दौरान सचिन की मृत्यु हो गई। जबकि अमरजीत का उपचार चल रहा है। दोनों भाई परिवार के साथ खाना खाकर घर के पीछे बने कमरे में तख्त पर सो रहे थे।
तभी जहरीले सांप ने दोनों के पेट में करवट बदलने के दौरान सर्प ने डस लिया। एक की मौत की खबर से गांव में मातम पसरा है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। सचिन तीन भाइयों में सबसे छोटा था। पिता घनश्याम घर पर ही रह कर मेहनत मजदूरी करते हैं।
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