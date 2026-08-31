बस्ती में सोते समय दो भाइयों को सांप ने डसा, छोटे भाई की मौत; बड़े की हालत गंभीर

संवाद सूत्र, दुबौलिया बस्ती। सिसौनी गांव में रविवार की देर रात घर में तख्त पर सोए दो सगे भाई सर्पदंश का शिकार हो गए। एक की इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है जिसकी भी स्थिति गंभीर बनी है।

सिसौनी गांव निवासी घनश्याम कनौजिया के बेटे 19 वर्षीय सचिन व 21 वर्षीय अमरजीत अपने घर पर एक ही तख्त पर सोए हुए थे। रविवार की देर रात करीब 11 बजे दोनों को सांप ने डस लिया। स्वजन इलाज के जिला अस्पताल ले गए।

जहां चिकित्सक ने बीआरडी गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, इलाज के दौरान सचिन की मृत्यु हो गई। जबकि अमरजीत का उपचार चल रहा है। दोनों भाई परिवार के साथ खाना खाकर घर के पीछे बने कमरे में तख्त पर सो रहे थे।