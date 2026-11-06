बस्ती में 6.46 करोड़ की लागत से बनेगा मिनी स्टेडियम, निर्माण के लिए पहली किस्त जारी

जागरण संवाददाता, बस्ती। धर्मपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीण मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के लिए 8.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से पहली किस्त के रूप में 4.23 करोड़ रुपये अवमुक्त किए हैं। स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच मिल सकेगा। इससे ग्रामीण अंचल में खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में परशुरामपुर विकास खंड की धर्मपुर ग्राम पंचायत में ग्रामीण मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। धर्मपुर में बनने वाले इस मिनी स्टेडियम के लिए शासन की ओर से कुल 8.46 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके सापेक्ष पहली किस्त के रूप में कार्यदाई संस्था को 4.23 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जा चुके हैं। स्वीकृत बजट से स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि संसाधनों के अभाव में उनकी प्रतिभा प्रभावित न हो।मिनी स्टेडियम में खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी।