बस्ती में भूमि विवादों का होगा निस्तारण, सभी थानों पर दर्ज होंगे लेखपालों के नाम

ब्रजेश पांडेय, बस्ती। मंडल के सभी थानों में अब क्षेत्रीय लेखपालों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होंगे। प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस में लेखपालों की मौजूदगी अनिवार्य होगी, जो सामने आए भूमि विवाद के प्रकरण में संबंधित बीट दारोगा के साथ मौके पर जाएंगे और नक्शा नजरिया, फोटो सहित व्यापक रिपोर्ट तैयार करेंगे। दोनों पक्षों में यदि मौके पर सुलह हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वे विवाद का हल होने तक पाबंद किए जाएंगे।

आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने भूमि विवादों को लेकर अच्छी पहल की है। इस व्यवस्था से आम जनमानस को अपने क्षेत्र के लेखपाल के नाम की जानकारी सरलतापूर्वक हो सकेगी। इस दिन लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। ऐसे राजस्व लेखपाल जिनका क्षेत्र समीपवर्ती दो थाना क्षेत्रों में पड़ता है, उनकी ड्यूटी क्रम से लगाई जाएगी।

यानी वह पहले दिवस में एक थाना तो दूसरे दिवस में दूसरे थाना पर मौजूद रहेंगे। विकास विभाग, विद्युत आदि जनहित से संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध रहने का निर्देश दिया है। तीनों जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में आयुक्त ने कहा है कि शासन के दिशा-निर्देश के क्रम में थाना दिवस में गुणवत्ता पूर्ण सुनवाई की जाए और भूमि विवाद के मामलों का निस्तारण त्वरित किया जाए। मौके पर पुलिस के साथ राजस्व की टीम भी रहेगी।

दरअसल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री के वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी आयुक्त और जिलाधिकारियों को भूमि-विवादों को कम करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके तहत निवर्तमान आयुक्त अखिलेश सिंह ने भूमि विवाद समाधान अभियान की पहल की थी। धरातल पर इसका कुछ खास असर नहीं दिखा। इसके बाद अब नए सिरे से यह व्यवस्था बनाई गई है। राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में बढ़ रहे विवाद और संभावित हिंसा रोकने के लिए यह पहल कारगर साबित हो सकती है।

पैकौलिया के जीतीपुर में बीते वर्ष भूमि विवाद को लेकर किशोरी की हत्या हुई थी। बाद में अतिक्रमण हटाया गया था। अब राजस्वकर्मी और पुलिस मौके पर ही नक्शा-नजरिया के साथ रिपोर्ट बनाएंगे। जिसकी प्रतिलिपि दोनों पक्षों को दी जाएगी। रिपोर्ट आधी अधूरी नहीं बल्कि बिन्दुवार पूरी बात लिखनी होगी।