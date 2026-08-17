बस्ती में खतरे के निशान के पार पहुंची सरयू, निचले इलाकों में भरने लगा पानी

संवाद सूत्र, बस्ती। सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी सोमवार की सुबह लाल निशान के पार पहुंच गयी। नदी का पानी बढ़ने से तटीय गांवों के निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। नदी तटबंधों से सट कर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग अयोध्या के जलकर्मी बलराम ने बताया कि सरयू नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है।

सोमवार की सायं करीब पांच बजे नदी का पानी वार्निंग लेबल 91.730 मीटर से एक मीटर से ऊपर है। वहीं खतरे के निशान 92.730 मीटर से 6 सेमी ऊपर पहुंच गया है और 92.78 रिकार्ड किया गया । जलस्तर बढ़ने से नदी तटबंधों के पास लगातार दबाव बनाये हुए हैं । विक्रमजोत के बीडी तटबंध के दुधौरा के पास बाढ़ खण्ड लगातार कटानरोधी कार्य में जुटा है।