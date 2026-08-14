बस्ती में कुआनो नदी का बढ़ता जलस्तर, कछुआड़ गांव में कटान का खतरा

संवाद सूत्र, रखौना, बस्ती। कुआनो नदी का जल स्तर बढ़ने से कुदरहा ब्लाक के कछुआड़ गांव के लोगों को घाट पर कटान होने का डर सताने लगा है। गुरूवार को क्षेत्र के पूर्व विधायक भी ग्रामीणों की समस्या को सुनने पहुंचे। वह मौका देखने के बाद बाढ़ खंड के अधिकारी से बात कर इसे कटान से सुरक्षित रखने को कहा।

पिछले वर्ष कुआनो नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद कछुआड़ घाट पर कटान शुरु हो गया था। नदी ने प्राचीन काली मंदिर को अपनी धारा में समा लिया था। प्राथमिक स्कूल और प्राचीन शिव मंदिर तक नदी की कटान पहुंच चुकी थी। ग्रामीणों को डर है कि इस बार भी यदि नदी ने कटान किया तो इन दोनों की अपने आगोश में ले लेगी।