राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह का लखनऊ में स्वागत, रेलवे स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक जुटे कार्यकर्ता

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह के गुरुवार को प्रथम लखनऊ आगमन पर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पार्टी कार्यालय पर पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ ने इनका अभिनंदन किया।

राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह 13 अगस्त गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रेलवे स्टेशन, लखनऊ पहुंचे। चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रदेश कार्यालय तक मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।

ऐश्वर्य राज सिंह राष्ट्रीय लोकदल दिन में प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ पहुंचे। जहां पर व्यापार प्रकोष्ठ ने उनका अभिनंदन किया। प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ऐश्वर्य राज सिंह का स्वागत किया। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि ऐश्वर्य राज सिंह के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्य संभालने के बाद से सभी में नई ऊर्जा का संचार होगा। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल दुबे भी मौजूद थे।

राष्ट्रीय लोक दल ने 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा दांव खेलते हुए बस्ती राजघराने के राजा ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐश्वर्य राज सिंह पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं।