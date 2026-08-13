Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह का लखनऊ में स्वागत, रेलवे स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक जुटे कार्यकर्ता

    By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 04:39 PM (IST)

    RLD UP: व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि ऐश्वर्य राज सिंह के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्य संभालने के बाद से सभी में नई ...और पढ़ें

    पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर व्यापार प्रकोष्ठ ने ऐश्वर्य राज सिंह का अभिनंदन किया

    पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर व्यापार प्रकोष्ठ ने ऐश्वर्य राज सिंह का अभिनंदन किया

    HighLights

    1. प्रदेश कार्यालय पर व्यापार प्रकोष्ठ ने किया आयोजित किया स्वागत समारोह

    2. प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने संभाला कार्यभार, अब होगा संगठन का विस्तार

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह के गुरुवार को प्रथम लखनऊ आगमन पर जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। पार्टी कार्यालय पर पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ ने इनका अभिनंदन किया।

    राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह 13 अगस्त गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से रेलवे स्टेशन, लखनऊ पहुंचे। चारबाग रेलवे स्टेशन से प्रदेश कार्यालय तक मार्ग में विभिन्न स्थानों पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।

    ऐश्वर्य राज सिंह राष्ट्रीय लोकदल दिन में प्रदेश मुख्यालय, लखनऊ पहुंचे। जहां पर व्यापार प्रकोष्ठ ने उनका अभिनंदन किया। प्रदेश मुख्यालय पहुंचने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ऐश्वर्य राज सिंह का स्वागत किया।

    व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि ऐश्वर्य राज सिंह के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्य संभालने के बाद से सभी में नई ऊर्जा का संचार होगा। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल दुबे भी मौजूद थे।

    राष्ट्रीय लोक दल ने 2027 विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा दांव खेलते हुए बस्ती राजघराने के राजा ऐश्वर्य राज सिंह को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। ऐश्वर्य राज सिंह पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं।

    उन्होंने देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में 11 वर्षों तक काम किया। उन्होंने कई वर्ष अमेरिका के मिनियापोलिस (Minneapolis) में भी अपनी सेवाएं दीं। सफल कॉर्पोरेट करियर के बाद उन्होंने भारत लौटकर अपनी जड़ों से जुड़ने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में उन्होंने बस्ती सदर सीट से आरएलडी (RLD) के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

    खबरें और भी