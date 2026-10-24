बस्ती में युवा एथलीटों का राष्ट्रीय मुकाबलों के लिए ट्रायल पूरा, कई युवा खिलाड़ियों का हुआ सेलेक्शन

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से वाल्टरगंज खेल मैदान में 4वीं जिला ओपन स्कूल-क्लब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप–2026 का आयोजन किया गया। 2 दिन चली प्रतियोगिता में जनपद के विभिन्न विद्यालयों और क्लबों के अंडर-14 तथा अंडर-16 आयु वर्ग के बालक व बालिका खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

इन खिलाड़ियों का चयन ट्रायल होने के बाद तेलंगाना सरकार के सहयोग से नवंबर में आयोजित होने जा रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से खेलने का अवसर मिलेगा। जयपुरिया स्कूल के अंडर-14 बालक वर्ग शाटपुट खेल में अस्मित पांडेय व मोहम्मद कैफ तथा बालिका वर्ग में वाल्टरगंज की साइमा खातून व जैस्मिन का चयन हुआ है। इसी तरह अंडर-16 बालक एवं बालिका वर्ग में 60 मीटर रेस में महेश पाल व ज्योति गुप्ता, लांग जंप में बलराम, शाटपुट में शिवांश पांडेय, 600 मीटर रेस में आलोक चौधरी व नंदिनी का चयन हुआ है।