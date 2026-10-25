सरसों की खेती से बढ़ेगी कमाई, बस्ती के किसानों को बांटे गए RH-761 किस्म के मुफ्त बीज

संवाद सूत्र, कुदरहा, बस्ती। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एसबीआइ फाउंडेशन एवं सुविधा संस्था ने कृषि विज्ञान केंद्र से अभिसरण कर चैनपुर, भिटौरा एवं परमेश्वरपुर के 77 प्रगतिशील किसानों को उन्नत किस्म के आरएच-761 सरसों का बीज मुहैया कराकर कृषि विशेषज्ञों व किसानों से संवाद स्थापित कराया।

कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानी एवं प्रबंधक डा. एसके तोमर व डा. आरबी सिंह ने किसानों को सरसों की खेती करने की नई विधा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरसों की बोआई उर्वरक में मिलाकर पंक्तिबद्ध तरीके से करें।