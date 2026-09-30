बस्ती में एक ही मोहल्ले के प्रेमी-प्रेमिका ने फंदे से लटककर दी जान, इलाके में फैली सनसनी 

जागरण संवाददाता, बस्ती। एक ही मोहल्ले के रहने वाले प्रेमी-प्रेमिका के संदेहास्पद परिस्थितियों में फंदे से लटककर जान देने का मामला सामने आया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और दोनों के परिवारों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से छानबीन शुरू कर दी है।

घटना रुधौली नगर पंचायत के बालेश्वरी नगर की है। कस्बा निवासी 19 वर्षीय राहुल शर्मा पुत्र गयादीन और उसी मोहल्ले की रहने वाली 22 वर्षीय युवती नीरू पुत्री बाबूराम चौहान के बीच कथित तौर पर प्रेम संबंध बताया जा रहा था। बुधवार को दोपहर करीब दो बजे दोनों ने एक साथ किसी बात को लेकर यह खौफनाक कदम उठाया।

कस्बे के ही सत्यम नाम के लड़के ने सबसे पहले युवती नीरू को पेड़ पर लटकते हुए देखा तो शोर मचाया। इसके सुगबुगाहट बढ़ने लगी, थोड़ी ही दूरी करीब 100 मीटर पर दूसरे पेड़ से राहुल का शव लटकता हुआ मिला। अलग-अलग दोनोे नजारा देख उनके स्वजन के होश उड़ गए और मोहल्ले भर में चीख-पुकार मच गई।