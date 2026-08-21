खेत में बिखरा खून और मिले पशु के अवशेष... बस्ती में गोकशी की आशंका से सनसनी, कई थानों की पुलिस तैनात

संवाद सूत्र, बस्ती। चरी के खेत में जगह-जगह खून के निशान और बगल के गन्ने के खेत में पशु की आंत व हड्डी के टुकड़े मिलने से सनसनी फैल गई। बैड़ारी एहतमाली गांव के किसान कोमल प्रसाद ने डायल 112 के साथ स्थानीय पुलिस को सूचना दी। कलवारी क्षेत्राधिकारी बृजेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया।



क्षेत्राधिकारी ने चरी के खेत, गन्ने के खेत और आसपास के इलाके में छानबीन कराई। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर तक खून दिखे और हड्डी के छोटे टुकड़े मिले हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पशु चिकित्साधिकारी की टीम को मौके पर बुलाया गया। टीम ने मिले आंत और हड्डी के टुकडे (अवशेषों) के नमूने सुरक्षित कर पुलिस को सौंप दिये हैं।

पुलिस इस सैंपल को जांच के लिए गोरखपुर भेजा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद अवशेष किस पशु के हैं। घटना स्थल के पास रहने वाले कोमल प्रसाद ने क्षेत्राधिकारी को बताया कि गुरुवार की आधी रात घर के पश्चिम दिशा से अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। इसके कुछ देर बाद पशु के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दी।

लोगों में दहशत रात अधिक होने के कारण वह मौके पर नहीं गए। सुबह खेत में खून और अवशेष मिलने की जानकारी उन्होंने गांव के मनोज पांडे और कमलेश यादव को दी। इसके बाद अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। इस घटना को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश है।

कलवारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार के अलावा दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी, नगर थानाध्यक्ष रामप्रसाद यादव, लालगंज थानाध्यक्ष विनय पाठक मय फोर्स, कप्तानगंज थाने से एसआई वीरेंद्र सरोज और गायघाट चौकी इंचार्ज राकेश मिश्र पुलिस बल के साथ मौके पर तैनात रहे। पुलिस आसपास के खेतों और रास्तों की भी जांच कर रही है।