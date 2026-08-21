बस्ती विकास प्राधिकरण में 4.86 करोड़ के कार्यों में टेंडर घोटाला, ठेकेदारों की मिलीभगत उजागर

ब्रजेश पांडेय, बस्ती। शासन स्तर से लोक निर्माण विभाग का टेंडर प्रक्रिया अन्य विभागों में भी लागू हैं, जिसके तहत दो से दस प्रतिशत तक टेंडर राशि में गिरावट आना पारदर्शिता और राजस्व की बचत का बेहतर मानक है, लेकिन बस्ती विकास प्राधिकरण में ऐसा नहीं हाेता। पिछले वर्ष कंपनी बाग नाला निर्माण में अनियमितता का मामला सुर्खियों में रहा। करीब 70 लाख रुपये के कार्य पर सवाल उठे और अब 4.86 करोड़ के चार नए काम पर भी। इस कार्य के निविदा में सिर्फ 37 हजार 885 रुपये के राजस्व की बचत होने से प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

बस्ती विकास प्राधिकरण ने जिन चार ठेकेदारों को 4.86 करोड़ के काम का अनुबंध किया है, वह कागज में पूरी तरह से मैनेज दिख रहे हैं। चार फर्मों ने विभाग की मिली भगत से आन लाइन टेंडर भर दिए, जिसमें .085 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो 0.1 प्रतिशत से भी कम है।

दरअसल, फूल रेट पर टेंडर डालने का खेल यहां वर्षों से चला आ रहा है, जिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा। शक्ति तिराहे से जिलाधिकारी कार्यालय होते हुए शास्त्री चौक तक सड़क के चौड़ीकरण कार्य के लिए करीब 60 लाख 20 हजार का अनुबंध एल-वन फर्म कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी को किया गया है। जिन्होंने निर्धारित राशि के सापेक्ष बोली 0.04 प्रतिशत कम लगाई, जिससे महज 2, 408 रुपये की बचत हुई है।

इस काम पर संतोष कुमार चौधरी ने 0.02 की बोली लगाई है, जबकि तीसरे स्थान के अदिति कंस्ट्रक्शन ने शून्य कम की बोली लगाई। गुरुगोविंद सिंह चौक से आचार्य राम चन्द्र शुक्ल तिराहे तक सड़क सुदृढीकरण कार्य करीब एक करोड़ 31 लाख का है, इसमें 0.13 प्रतिशत की कम बोली पर एल-वन एस कंस्ट्रक्शन को काम मिले हैं। एल-टू पर आदित्य कंस्ट्रक्शन ने 0.05 एवं एल-तीन के हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 0.01 प्रतिशत कम की बोली लगाई।