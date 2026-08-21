गोरखपुर कमिश्नर ने विरासत गलियारा निर्माण में देरी पर लगाई फटकार, बोले- आंधी-बारिश न तूफान, फिर क्यों बंद कर दिया काम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धर्मशाला से पांडेयहाता की ओर बढ़ते ही निर्माणाधीन विरासत गलियारे में कई स्थानों पर काम रुका हुआ था। गुरुवार को कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने मौके पर जाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार से काम रुकने का कारण पूछा।

उनके सख्त तेवर देखकर ठेकेदार ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कमिश्नर ने कहा, 'न आंधी है, न तूफान और न ही बारिश, फिर काम क्यों बंद रखा है?' उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 सितंबर तक इस परियोजना का काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। यदि देरी हुई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान सड़क पर बाहर निकले बिजली के तार और नालों में बारिश के पानी की उचित व्यवस्था न होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने नालों में होल बनाकर जाली लगाने के निर्देश दिए। ठेकेदार की दलीलें सुनकर उन्होंने कहा, 'यदि तुम आंधी मूंछ रखो तो वैसे ही दिखोगे जैसे यह महत्वपूर्ण परियोजना।' उन्होंने निर्माण स्थल की नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने और काम की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए।

इसके बाद, कमिश्नर ने परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर चल रहे पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था सीएनडीएस-14 के प्रतिनिधियों ने बताया कि काम प्रगति पर है और निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। कमिश्नर ने मैनपावर बढ़ाने और निर्माण की गुणवत्ता के साथ गति बनाए रखने के निर्देश दिए। उनका जोर परिसर को ऐसा विकसित करने पर था, जहां पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलें।