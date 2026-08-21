गोरखपुर कमिश्नर ने विरासत गलियारा निर्माण में देरी पर लगाई फटकार, बोले- आंधी-बारिश न तूफान, फिर क्यों बंद कर दिया काम
गोरखपुर में कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने विरासत गलियारा निर्माण कार्य रुकने पर लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार को फटकार लगाई। उन्होंने 15 सितंबर तक काम पूरा करने की चेतावनी दी और अन्य विकास परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया।
HighLights
विरासत गलियारा निर्माण कार्य रुकने पर कमिश्नर ने फटकारा।
15 सितंबर तक हर हाल में काम पूरा करने की चेतावनी।
परमहंस योगानंद जन्मस्थली, मल्टीलेवल पार्किंग का भी निरीक्षण।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धर्मशाला से पांडेयहाता की ओर बढ़ते ही निर्माणाधीन विरासत गलियारे में कई स्थानों पर काम रुका हुआ था। गुरुवार को कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह ने मौके पर जाकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार से काम रुकने का कारण पूछा।
उनके सख्त तेवर देखकर ठेकेदार ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कमिश्नर ने कहा, 'न आंधी है, न तूफान और न ही बारिश, फिर काम क्यों बंद रखा है?' उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 सितंबर तक इस परियोजना का काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। यदि देरी हुई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान सड़क पर बाहर निकले बिजली के तार और नालों में बारिश के पानी की उचित व्यवस्था न होने पर भी चिंता जताई। उन्होंने नालों में होल बनाकर जाली लगाने के निर्देश दिए। ठेकेदार की दलीलें सुनकर उन्होंने कहा, 'यदि तुम आंधी मूंछ रखो तो वैसे ही दिखोगे जैसे यह महत्वपूर्ण परियोजना।' उन्होंने निर्माण स्थल की नियमित सफाई, अतिक्रमण हटाने और काम की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए।
इसके बाद, कमिश्नर ने परमहंस योगानंद की जन्मस्थली पर चल रहे पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था सीएनडीएस-14 के प्रतिनिधियों ने बताया कि काम प्रगति पर है और निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। कमिश्नर ने मैनपावर बढ़ाने और निर्माण की गुणवत्ता के साथ गति बनाए रखने के निर्देश दिए। उनका जोर परिसर को ऐसा विकसित करने पर था, जहां पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलें।
कमिश्नर ने शहीद बंधु सिंह पार्क में नवनिर्मित मल्टीलेवल पार्किंग एवं व्यावसायिक भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भवन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली और इसके बेहतर उपयोग की योजना पर जोर दिया। नगर आयुक्त अजय जैन को जल्द पार्किंग का संचालन शुरू कराने का निर्देश दिया। इसके बाद, उन्होंने हार्बर्ट बांध से माधोपुर बांध तक बन रही फोरलेन सड़क और डोमिनगढ़ से माधोपुर बांध को जोड़ने वाले निर्माणाधीन रेल उपरिगामी सेतु का निरीक्षण किया।
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दोनों परियोजनाओं में काम की गति बढ़ाकर तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने हर्बर्ट बांध पर स्कूल से घर लौट रहे बच्चों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य तय करने, नियमित पढ़ाई और अनुशासन के महत्व के बारे में बताया। यह संवाद नई पीढ़ी के सपनों और भविष्य से जुड़ता नजर आया।