बस्ती की सड़कों का 100 करोड़ से होगा कायाकल्प, 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों की राह होगी आसान

जागरण संवाददाता, बस्ती। जिले के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं की राह अब आसान होगी। लोक निर्माण विभाग ने धर्मार्थ मद से करीब एक अरब रुपये की लागत से 35 किलोमीटर सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है।

प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बस्ती सदर और हरैया विधानसभा क्षेत्र की चार महत्वपूर्ण सड़कों का कायाकल्प होगा। इससे धार्मिक स्थलों तक आवागमन सुगम होने के साथ क्षेत्रीय लोगों को भी बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।



बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-एक की ओर से जिगिना-बरदहिया-सुगर मिल से कड़र खास शिव मंदिर होते हुए एनएच-27 तक सड़क का कायाकल्प प्रस्तावित है। 3.50 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य होंगे।

श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं इस पर 11 करोड़ 47 लाख 97 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी विधानसभा क्षेत्र में पीलीभीत-बहराइच स्टेट हाइवे से प्राचीन भैंसानाथ-बेदुआबार शिव मंदिर मार्ग के 2.100 किलोमीटर हिस्से को 6 करोड़ 30 लाख 31 हजार रुपये की लागत से बेहतर बनाने का प्रस्ताव है।

हरैया विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड की ओर से दो बड़े मार्गों को शामिल किया गया है। हरैया-श्रृंगीनारी मार्ग के 12.300 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर करीब 31 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण छावनी-कोहराएं-मखौड़ा धाम मार्ग के 16.460 किलोमीटर हिस्से को 48 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करने का प्रस्ताव है।