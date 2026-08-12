UP कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार को घेरा, फर्जी एनकाउंटर और ब्राह्मणों की हत्या का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, बस्ती। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बस्ती जिले के दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताते हुए गंभीर आरोप लगाए कि राज्य सरकार के इशारे पर विशेष वर्ग (ब्राह्मण समाज) के लोगों को टारगेट कर उनकी हत्याएं कराई जा रही हैं।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों और अराजक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। जीरो टालरेंस का दावा करने वाली सरकार में कानून का राज समाप्त हो चुका है। सीएम योगी के अपने जनपद में नर संहार व बालिका के साथ पुलिस कांस्टेबल दुष्कर्म कर हत्या कर देता है। सरकार का यह ज्वलंत उदाहरण सामने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी घटनाओं पर सरकार पूरी तरह मूकदर्शक बनी हुई है।

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज पर पीएम और गृह मंत्री को घेरा

राजधानी दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज को लेकर भी अजय राय ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराया गया, जो बेहद निंदनीय है। इस गंभीर घटना पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की खामोशी यह साबित करती है कि सरकार युवाओं और छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है।