अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा सरयू नदी पार कर श्रृंगी ऋषि के आश्रम की ओर रवाना, सीताराम के लगे जयकारे

संवाद सूत्र दुबौलिया (बस्ती) चौरासी कोसी परिक्रमा के द्वितीय पड़ाव पर रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार की भोर में महाराष्ट्र के तुकाराम आश्रम से आए तीन दर्जन से अधिक बच्चे और गुरुजन तृतीय पड़ाव श्रीश्री श्रृंगी ऋषि आश्रम शेरवाघाट के लिए रवाना हुए।

श्रद्धालु गाजे-बाजे के साथ सीताराम का जयघोष करते हुए आगे बढ़े। वरसांव में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर संतोष पांडेय ने अपने आवास पर परिक्रमा में शामिल बच्चों और गुरुजनों का स्वागत किया। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को जलपान कराया और सेवा-सत्कार कर उनका अभिनंदन किया।