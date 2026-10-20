यूपी सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार की तबीयत बिगड़ी, बरेली के अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, बरेली। प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉ. अरुण कुमार की सोमवार रात घर पर अचानक तबीयत बिगड़ गई। रात करीब साढ़े ग्यारह बजे सिविल लाइंस स्थित आवास में खाना खाते वक्त वह बेहोश हो गए।