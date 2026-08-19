Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

शिव भक्ति पर मिला तीन तलाक, प्रताड़ना के बाद हिंदू धर्म अपनाकर जमीला बनीं ज्योति; बरेली में प्रकाश संग लिए सात फेरे

By Rajnesh Saxena Edited By: Ashish Mishra
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:55 AM (IST)

शिव भक्ति के कारण जमीला खातून को पति ने तीन तलाक देकर प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने बरेली में प्रकाश रविदास से शादी कर हिंदू धर्म अपनाया और अपना नाम ज्योति रख लिया।

तीन तलाक पीड़ित जमीला ने हिंदू बनकर प्रकाश संग लिए सात फेरे।

तीन तलाक पीड़ित जमीला ने हिंदू बनकर प्रकाश संग लिए सात फेरे।

HighLights

  1. शिव भक्ति के कारण जमीला को पति ने दिया तीन तलाक।

  2. प्रताड़ना के बाद जमीला ने हिंदू धर्म अपनाया, बनीं ज्योति।

  3. बरेली में प्रकाश रविदास संग लिए सात फेरे, आस्था कायम।

जागरण संवाददाता, बरेली। भगवान शिव को मानने की वजह से जमीला के पति ने उसे प्रताड़ित किया और फिर तीन तलाक दे दिया। बाद में ससुरालियों ने पीटकर घर से निकाल दिया।

मायके पहुंचने के बाद गांव के ही प्रकाश रविदास ने उनका हाथ थामा और बरेली के अगस्त्य मुनि आश्रम में सात फेरे ले लिए। जमीला ने खुद का नाम ज्योति रख लिया है। कहा उनकी भगवान शंकर में आस्था है, जो वो नहीं छोड़ सकती।

झारखंड के बोकारो के लोधी नीच टोला निवासी जमीला खातून के मुताबिक उनकी भगवान शिव में गहरी आस्था थी। वह घर में चुपचाप शिव की पूजा करती थी। जब उसके शौहर (पति) और ससुराल वालों को इसका पता चला तो विरोध शुरू हो गया।

जमीला का कहना है कि पूजा-पाठ छोड़ने का दबाव बनाया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। जमीला के मुताबिक ससुराल में हालात बिगड़ते गए। आरोप है कि शौहर ने उनके साथ मारपीट की और तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया।

इसके बाद हजारीबाग के चानो निवासी प्रकाश रविदास जमीला के साथ खड़े हुए। दोनों के बीच पहले से बातचीत थी, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। दोनों ने तय किया कि वह शादी का जीवन यापन करेंगे। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते दोनों बरेली आए और यहां वह अगस्त्य मुनि आश्रम के पंडित केके शंखधार के यहां पहुंचे।

पंडित केके शंखधार ने जमीला का शुद्धिकरण कराया और मंत्रोच्चारण के साथ ही जमीला ने अपना नाम ज्योति रख लिया। इसके बाद दोनों ने सात फेरे लिए। जमीला का कहना है कि भगवान शिव में उनकी आस्था है जो हमेशा रहेगी।

यह भी पढ़ें- संतकबीर नगर में SDM कोर्ट में कानूनी जंग हार गया ब्रिटिश मौलाना, मदरसे की भूमि राज्य सरकार में निहित