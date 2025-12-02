Language
    'जान से मार दूंगा...' इंडिगो फ्लाइट में पत्थर ले जाने से रोकने पर भड़के यात्री का हंगामा

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:50 PM (IST)

    उत्तराखंड के राहिल प्रभाकर नामक एक यात्री को इंडिगो की फ्लाइट में पत्थर ले जाने से रोकने पर वह भड़क गया और सुरक्षाकर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। सुरक्षा जांच के दौरान उसके बैग से पत्थर बरामद हुआ था। इस घटना से यात्रियों में दहशत फैल गई, जिसके बाद उसे फ्लाइट से उतारकर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बरेली। इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे उत्तराखंड के राहिल प्रभाकर के बैग से पत्थर मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने चेकिंग में पत्थर पकड़ा तो वह भड़क गया और कहा, अगर पत्थर नहीं ले जाने दिया तो सुरक्षाकर्मियों को मारेगा। मामले में सुरक्षा प्रभारी ने इज्जतनगर थाने में प्राथमिकी लिखाई है।

    यात्रियों की जांच में मिला पत्थर का टुकड़ा

    सुरक्षा प्रभारी दारोगा राजीव सिंह राठी ने बताया कि, इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच की जा रही थी। इसी बीच उत्तराखंड के भीमताल निवासी राहिल प्रभाकर के बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से एक पत्थर का टुकड़ा मिला। जब सुरक्षा प्रभारी ने पत्थर ले जाने से रोका तो वह उग्र हो गया। सुरक्षाकर्मी ने कहा कि अगर पत्थर का टुकड़ा ले जाना है तो चेक इन बैग में ले जाना होगा। इस पर राहिल गुस्से में बोला कि मैं इस पत्थर के बिना यात्रा नहीं करूंगा।

    इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे राहिल के बैग से मिला पत्थर

    आरोप है कि राहिल  ने कहा कि यदि सुरक्षाकर्मी ने उसे मारा तो वह भी उसे जान से मारेगा। राहिल की इस हरकत से पूरे एसएचए एरिया में डर का माहौल हो गया। सभी यात्री बुरी तरह से डर गए। किसी तरह से यात्रियों को समझाया गए तो मामला शांत हुआ। इस पूरे प्रकरण की जानकारी इंडिगो को राहिल को बाहर किया गया। आरोप है कि यात्री ने बाहर निकलते हुए भी धमकी दी। मामले में इज्जतनगर थाने में प्राथमिकी पंजीकृत की गई है।