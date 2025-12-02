'जान से मार दूंगा...' इंडिगो फ्लाइट में पत्थर ले जाने से रोकने पर भड़के यात्री का हंगामा

जागरण संवाददाता, बरेली। इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने जा रहे उत्तराखंड के राहिल प्रभाकर के बैग से पत्थर मिला। सुरक्षा एजेंसियों ने चेकिंग में पत्थर पकड़ा तो वह भड़क गया और कहा, अगर पत्थर नहीं ले जाने दिया तो सुरक्षाकर्मियों को मारेगा। मामले में सुरक्षा प्रभारी ने इज्जतनगर थाने में प्राथमिकी लिखाई है।

यात्रियों की जांच में मिला पत्थर का टुकड़ा सुरक्षा प्रभारी दारोगा राजीव सिंह राठी ने बताया कि, इंडिगो फ्लाइट में यात्रा करने वाले यात्रियों की जांच की जा रही थी। इसी बीच उत्तराखंड के भीमताल निवासी राहिल प्रभाकर के बैग की तलाशी ली तो उसके बैग से एक पत्थर का टुकड़ा मिला। जब सुरक्षा प्रभारी ने पत्थर ले जाने से रोका तो वह उग्र हो गया। सुरक्षाकर्मी ने कहा कि अगर पत्थर का टुकड़ा ले जाना है तो चेक इन बैग में ले जाना होगा। इस पर राहिल गुस्से में बोला कि मैं इस पत्थर के बिना यात्रा नहीं करूंगा।