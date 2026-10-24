SRMS Convocation: 'मरीज की पीड़ा समझें, AI के दौर में अब सिर्फ डॉक्टर नहीं महान डॉक्टर की जरूरत...'

जागरण संवाददाता, बरेली। एसआरएमएस इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट आफ अलाइट एंड हेल्थ केयर साइंसेज और कालेज आफ नर्सिंग के 13वें दीक्षा समारोह में 388 विद्यार्थियों को उपाधियां और प्रशस्ति पत्र प्रदान की गईं। इसमें एमडी व एमएस के 78 विद्यार्थी, एमबीबीएस के 113, एमएससी आइएएचएस के 113, आइएएचएस बीएससी के 118, आइएएचएस एमएससी 13 और नर्सिंग बीएससी के 66 विद्यार्थी शामिल रहे।

श्रेष्ठ शैक्षिक प्रदर्शन करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग के 53 विद्यार्थियों को ट्राफी और सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय में टाप करने वाली एमडी एमएस की छात्रा डाॅ. स्तुति छाछरिया और एमबीबीएस में सर्वाधिक नंबर हासिल करने वाले छात्र डाॅ. स्पर्श सूरी ने भी श्रीराम मूर्ति गोल्ड मेडल के साथ 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्राप्त किया।

कालेज आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी के शतिक प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में सभी 388 विद्यार्थियों को डिग्रियां अध्यक्षता करते हुए रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार राय, मुख्य अतिथि मेडिकल एजुकेशन एब्राड के टेक्निकल एडवाइजर, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) डाॅ. पवन कपूर और ट्रस्ट के संस्थापक देव मूर्ति ने प्रदान की।

डाॅ. राय ने विद्यार्थियों को दीक्षा के साथ एनएमसी की भी शपथ दिलाई। संस्थापक देव मूर्ति ने कहा कि आज का दिन डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए यादगार दिन है। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) डाॅ. एमएस बुटोला ने ट्रस्ट की उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी दी। वाइस प्रिंसिपल डाॅ. रोहित शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन डाॅ. आयुषि शुक्ला और डाॅ. शिवांगी मिधा ने किया। बरेली कालेज की प्रभारी प्राचार्य प्रो. वंदना शर्मा, प्रो. एमबी कलहंस, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा, एसआरएमएस के सेक्रेटरी आदित्य मूर्ति, ट्रस्टी आशा मूर्ति, ऋचा मूर्ति, उषा गुप्ता, देविशा मूर्ति, पुष्पा गुप्ता आदि सदस्य मौजूद रहे। इलाज सही न होने पर मरीज को दोषी न ठहराएं मुख्य अतिथि एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) डाॅ. पवन कपूर ने कहा कि अभी खुद के लिए, परिवार के लिए और सबसे बढ़ कर देश के लिए कुछ करना बाकी है। स्वास्थ्य पेशे में आप कभी आराम से नहीं रहेंगे।

लगातार चुनौतियां सामने आएंगी, जिनके लिए अपना कंफर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यही आपको महान चिकित्सक नहीं बनाएगा। मरीज के प्रति आपका व्यवहार, एम्पैथी और सिम्पैथी आपको अच्छा चिकित्सक बनने की ओर ले जाएगी। 70 प्रतिशत से ज्यादा बीमारियां सिर्फ मरीज की पूरी बात गंभीरता से सुनने से ही ठीक हो जाती हैं। ऐसे में मरीज को समय दें, उसकी बात सुनें। अपना समझ कर उसका इलाज करें। इलाज सही न होने के लिए कभी भी मरीज को दोषी न ठहराएं। खुद जिम्मेदारी लें।