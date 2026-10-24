बरेली कॉलेज में हंगामा: एनरोलमेंट नंबर न मिलने पर भड़के छात्र, प्राचार्य की कुर्सी बाहर निकालकर लिखा 'लापता'

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से इन दिनों परीक्षा फार्म भरवाए जा रहे हैं। इसमें बरेली कालेज के कई विद्यार्थी एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलने के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं। इससे परेशान होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में शनिवार को कार्यकर्ता और छात्र प्राचार्य कार्यालय पहुंचे।

जहां काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं मिला, जिससे नाराज कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य समेत तीन कुर्सियों पर लापता पोस्टर चस्पा कर दिया। इस दौरान प्राक्टोरियल बोर्ड के सदस्य समझाते रहे, लेकिन आक्रोश कम नहीं हुआ। अंत में कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य की कुर्सी कार्यालय से बाहर निकालकर रख दी और नारेबाजी करने लगे। फोन पर मिले आश्वासन पर वह शांत हुए। कालेज इकाई अध्यक्ष सत्यम गुर्जर के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एनरोलमेंट नंबर न मिलने के चलते विद्याथी परीक्षा फार्म नहीं भर पा रहे हैं, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि भी नजदीक है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। प्राचार्य कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां कोई उपस्थित नहीं मिला। इसके बाद उप प्राचार्य और चीफ प्राक्टर भी अपने कार्यालय में नहीं मिले। ऐसे में छात्र व कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया।