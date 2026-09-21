भाजपा के नक्शे कदम पर चलेगी सपा, एक-एक वोटरों तक पहुंचने के लिए नेताओं को मिली जिम्मेदारी

कमलेश शर्मा, बरेली। सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही समाजवादी पार्टी भाजपा के पन्ना प्रमुख की तर्ज पर काम करना शुरू किया है। मतदाताओं की जातीय गणना कराने के बाद अब हर विधानसभा क्षेत्र में 50-50 पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं एक-एक वोटर तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है।

शिक्षक एमएलसी चुनाव की तैयारी पहले से चल रही है, उसमें भी पार्टी के दिग्गजों को लगाया गया है। इस चुनाव को आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटों पर सपा ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा को सीधी टक्कर दी थी। अंदरखाने हुए मंथन में यह बात सामने आई कि भाजपा पन्ना प्रमुख नियुक्त कर उनके माध्यम से एक-एक वोटर तक दस्तक देती है।

समाजवादी पार्टी ने उसी तरह का खाका खींचकर सबसे पहले बूथ स्तर तक जातीय गणना का कार्य शुरू कराया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में यह काम 80 प्रतिशत से ज्यादा कराया भी जा चुका है। अब इससे आगे बढ़कर हर विधानसभा क्षेत्र 50-50 जिम्मेदार पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लगाकर मतदाता सूची का सत्यापन कराने का निर्णय लिया गया है।

विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष को प्रभारी बनाया गया है। तय किया गया है कि नियुक्त किए गए कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे, कोई कमियां मिलेगी तो उसका निदान करवाएंगे, ताकि पार्टी से मतदाता का सीधा जुड़ाव हो सके।

इधर, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक एमएलसी चुनाव को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर तैयारी चल रही है। सपा से मोहम्मद दानिश अख्तर का नाम उम्मीदवार के रूप में सामने आ चुका है। पिछले चुनाव में दोनों मंडलों के 36,703 मतदाताओं में से 26,803 शिक्षकों ने मतदान किया था।