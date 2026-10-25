सऊदी में फ्लाइट्स निरस्त होने से फंसे 660 उमराह यात्री, बरेली लौटे आठ लोगों ने बताए वहां के हालात

जागरण संवाददाता, बरेली। उमराह के लिए सऊदी अरब गए बरेली और आसपास के जिलों के यात्रियों की वापसी उड़ानें निरस्त होने से स्वजन परेशान हैं। ट्रैवल संचालकों के अनुसार, बरेली से गए 660 से अधिक यात्रियों के वहां होने की जानकारी है।

उमराह टूर के एमडी आसिम हुसैन ने बताया कि उड़ानें निरस्त होने से कुछ यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है। उड़ान संचालन सामान्य होने पर उनकी वापसी संभव होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्य परेशानी उड़ानें रद होने से हो रही है।

अभी तक कुल आठ यात्रियों की वापसी हो गई है। शान-ए-मदीना टूर एंड ट्रैवल्स के एमडी हाफिज इमरान रजा बरकाती के अनुसार भारत के करीब तीन हजार यात्रियों के उड़ानें निरस्त होने के कारण सऊदी अरब में रुकने की जानकारी है।

बिहारीकला निवासी नजमुल एसआइ खां ने बताया कि वह जेद्दा एयरपोर्ट से करीब 15 मिनट की दूरी पर एक होटल में ठहरे हैं। उनके अनुसार सऊदी एयरलाइंस की ओर से ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है, वह उड़ान मिलने का इंतजार कर रहे हैं।