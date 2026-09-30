यूपी चुनाव से पहले सपा का बड़ा दांव: बूथ-बूथ 41 जातियों का हिसाब, आंवला से सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

कमलेश शर्मा, बरेली। आंवला की बूथ संख्या छह सिरौली, इस बूथ पर कुल मतदाताओं की संख्या 934 है। मुस्लिम 359, जाटव 70, यादव 42, मौर्य 100, प्रजापति 133, वाल्मीकि 222, नट तीन और छीपी जाति के पांच मतदाता हैं। यह आंकड़ा समाजवादी पार्टी के बूथवार कराई गई जातीय गणना में सामने आया है।

पार्टी ने इसी तरह का आंकड़ा हर विधानसभा क्षेत्र के एक-एक बूथ का एकत्रित कराया है। 41 जातियों का विवरण उपलब्ध है, जिसका सर्वे कराकर हर विधानसभा क्षेत्र में 50-50 पदाधिकारियों को लगाकर सत्यापन कराया गया है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों की सूची में कमियां मिली हैं, जिन्हें दोबारा सत्यापन कर दुरुस्त कराया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्तर से मतदाता सूची लेकर आंवला विधानसभा क्षेत्र में तैयार किए गए जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहां कुल मतदाताओं की संख्या 2,96,750 है। इनमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक 73,640 है। दूसरे नंबर पर लोधी वोटर हैं, जिनकी संख्या 43,707 है। जाटव 30,819, यादव 26,014, मौर्य 23,706, ठाकुर 20,926, ब्राह्मण 13,477, कश्यप 13,600, प्रजापति 4,932, पाल (पाली) 7,865, नाई (सविता) 3,537, बढ़ई मतदाताओं की संख्या 3,757 है।