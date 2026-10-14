धर्मेंद्र कश्यप की एंट्री से सपा का गणित बिगड़ा! अखिलेश यादव से मिले दावेदार, दशहरा बाद लखनऊ में बुलाई पंचायत

जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी में आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। चार दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव को आंवला विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाकर उनके पुत्र को टिकट देने के संकेत दिए हैं। इसकी जानकारी होने पर आंवला से दावेदारी कर रहे महीपाल सिंह यादव, अगम मौर्या, अमित राज सिंह लखनऊ पहुंच गए।

राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी दावेदारी को मजबूत बताया, जिस पर उन्होंने दशहरा बाद सभी को एक साथ लखनऊ बुलाने की बात कही है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के भाजपा छोड़कर सपा में आने के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर का गणित बिगड़ा है। बिथरी चैनपुर और आंवला विधानसभा सीटों के टिकट के दावेदारों के मंसूबों पर पानी फिरता दिखने लगा है। वजह, बिथरी चैनपुर की सीट धर्मेंद्र कश्यप ने अपनी बेटी कीर्ति कश्यप के लिए मांग ली है। पूर्व सांसद वीरपाल सिंह अपने पुत्र डा. देवेंद्र सिंह यादव को बिथरी से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। चार दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें आंवला का प्रभारी बनाकर ग्रीन सिग्नल दे दिया। दूसरे दावेदारों ने लखनऊ पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना चुनावी गणित बताया तो उन्होंने दोबारा सभी को बुलाने की बात कहकर ग्रीन सिग्नल पर संशय बढ़ा दिया है। बताते हैं कि जिले में भी आपस में समन्वय बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सदस्यता लेने से पहले धर्मेंद्र कश्यप के होने लगे स्वागत राज्यसभा का टिकट नहीं मिल पाने से पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप भाजपा छोड़ चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर स्थिति भी साफ कर चुके हैं।