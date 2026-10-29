MJPRU का बड़ा फैसला: AI संग रोजगारपरक शिक्षा पर जोर, डिग्री-प्रमाणपत्रों पर 'इंडिया' की जगह लिखा जाएगा 'भारत'

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बुधवार को आयोजित विद्या परिषद की बैठक में उच्च शिक्षा को रोजगारपरक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित बनाने पर जोर दिया गया। बीएड की मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव की स्वीकृति दे दी गई। अब 70 प्रतिशत बाह्य और 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन होगा।

बैचलर और मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के नए पाठ्यक्रम शुरू करने पर सहमति बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के चौथे वर्ष में आनर्स और आनर्स विद रिसर्च पाठ्यक्रमों के निर्माण व अनुमोदन पर विचार किया गया।