650 करोड़ खर्च होने के बाद याद आया... अब बदलेगा रामगंगा बैराज का डिजाइन, CWC की टीम करेगी मुआयना

कमलेश शर्मा, बरेली। बरेली और बदायूं जिले में नहरों का जाल बिछाने के लिए रामगंगा नदी पर 650 करोड़ रुपये खर्च कर बैराज बनाया जा चुका है। 57.85 किमी नहरों की खोदाई भी कराई जा चुकी है, लेकिन छह साल से यह परियोजना अधूरी पड़ी है। कार्य पूर्ण कराने के लिए केंद्रीय जल आयोग को 1554.50 करोड़ रुपये की मांग दो साल पहले की गई थी।

महीनों मंथन के बाद आयोग ने निर्माणाधीन बैराज के डिजाइन में बदलाव की आवश्यकता बताई है। विशेषज्ञों के साथ आयोग की टीम धरातल पर बैराज की उपयोगिता का आकलन करेगी, इसके बाद ही बजट आवंटित किया जाएगा। रामगंगा में वर्ष 2010 में आई बाढ़ में बरेली और बदायूं जिले के दर्जनों गांवों में पानी घुस गया था। कई गांवों के मकान सैलाब में समा गए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने चौबारी में रामगंगा नदी पर बैराज बनाकर नहरों का जाल बिछाने के निर्देश दिए थे।

उद्देश्य यह था कि दोनों जिलों को बाढ़ से राहत मिल जाएगी और नहरों से सिंचाई की सुविधा भी मिलने लगेगी। लखनऊ से आई इंजीनियरों की टीम ने सर्वे कर बदायूं सिंचाई परियोजना तैयार की। सरकार ने भी बजट आवंटित कर निर्माण शुरू करा दिया।

बैराज का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और बजट का आवंटन नहीं हो सका। बरेली और बदायूं दोनों जिलों के गांवों में नहरों की खोदाई भी कराई गई, लेकिन उसमें पानी नहीं पहुंच सका।