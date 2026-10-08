फ्री बिजली का बड़ा धमाका: छतों पर लगे सोलर पैनल, उपभोक्ताओं ने ग्रिड को बेची 50 लाख यूनिट बिजली, जानें सब्सिडी का पूरा गणित

कमलेश शर्मा, बरेली। बिजली छोटे-बड़े हर घर के लिए आवश्यक आवश्यकता बन चुकी है। महंगी बिजली बिल के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घरेलू कनेक्शन पर सोलर पैनल लगवाने में एक लाख आठ हजार रुपये तक का अनुदान दे रही है।

इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ने लगे हैं। बिजली बिल से मुक्ति पाने के साथ उपभोक्ता पावर ग्रिड को 50.43 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन उपलब्ध करा रहे हैं। दो साल पहले जब योजना की शुरूआत हुई थी, तब लोक सोलर पैनल लगवाने से झिझक रहे थे। घरेलू कनेक्शन पर उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगवाने पर बिजली बिल में राहत मिलने लगी तो लोगों में इसका क्रेज बढ़ने लगा है।

अब शहर के अधिकांश मुहल्लों में लोगों की छतों पर सोलर पैनल दिखाई पड़ने लगे हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 1,89,460 उपभोक्ताओं ने अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवा लिया है। जिनसे 50,43,281 यूनिट प्रतिदिन बिजली विद्युत विभाग के ग्रिड में पहुंच रही है।