MJPRU: स्नातक और परास्नातक छात्रों के लिए बड़ी खबर, 30 अक्टूबर से भरें इम्प्रूवमेंट फॉर्म; 'Not Cleared' वालों को भी मौका

जागरण संवाददाता, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2026 के अंतर्गत स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों को परीक्षा सुधार का अवसर दिया है। परीक्षा सुधार के आवेदन पत्र 30 अक्टूबर से आनलाइन उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी पांच नवंबर तक परीक्षा फार्म भरने के साथ शुल्क जमा कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अनिल कुमार यादव के अनुसार, स्नातक स्तर पर बीए, बीएससी, बीकाम और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। वहीं, परास्नातक स्तर पर एमए, एमएससी और एमकाम के विद्यार्थी भी निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बीएससी गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलाजी, माइक्रोबायोलाजी और आनर्स पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा सुधार की सुविधा उपलब्ध होगी।