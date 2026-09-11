MJPRU Exam Date 2026: 12 नवंबर से शुरू होंगी विषम सेमेस्टर परीक्षाएं, सिलेबस पूरा कराने लगेंगी एक्स्ट्रा क्लासेज

जागरण संवाददाता, बरेली। शैक्षणिक सत्र को पटरी पर लाने के लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक की पहले, तीसरे और पांचवें (विषम) सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 नवंबर से कराई जाएंगी। महाविद्यालयों को 10 नवंबर तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूर्ण करनी होंगी।अगर विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका है तो कालेज अपने स्तर से अतिरिक्त कक्षाएं भी लगा सकेंगे।

वहीं, परीक्षा आवेदन के लिए अगले सप्ताह तक आधिकारिक नोटिस जारी किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर 2026–27 के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों को समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा नियंत्रक डाॅ. अनिल कुमार यादव ने सभी कालेजों से कहा है कि सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य पूरी तरह संपन्न कराया जाए। महाविद्यालय के प्राचार्य से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन कर शेष पाठ्यक्रम समयबद्ध ढंग से पूरा कराया जाए।

साथ ही नियमित कक्षाओं की प्रभावी निगरानी की जाए, ताकि विद्यार्थियों की तैयारी प्रभावित न हो और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं निर्धारित तिथि से सुचारु रूप से आयोजित की जा सकें। अगस्त तक चले प्रवेश और आ गई परीक्षाओं की बारी विश्वविद्यालय परिसर व कालेजों में स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया अगस्त अंत तक चली है। परीक्षाएं अगले माह से प्रस्तावित हैं, जबकि एनईपी के नियमानुसार 90 दिन तक कक्षाएं लगनी चाहिए।

जुलाई में जल्द प्रवेश लेने वाले छात्रों की कक्षाएं तब भी दो माह लग चुकी हैं, लेकिन अगस्त अंत में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पूरा करना चुनौती लग रहा है। ऐसे विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी कक्षाएं एक माह भी पूर्ण रूप से नहीं लग सकीं, अब परीक्षा की बारी आ गई। इसके समाधान के लिए विवि ने अतिरिक्त कक्षाओं का सुझाव दिया गया है। प्रवेश प्रक्रिया जारी, अटका परिणाम बन रहा परेशानी बरेली कालेज में स्नातक तृतीय सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया जारी है, लेकिन रुहेलखंड विश्वविद्यालय के परिणाम से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं असंतुष्ट हैं जो समाधान के लिए परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस वजह से कई विद्यार्थियों को प्रवेश लेने में परेशानी हो रही है।

गुरुवार को कालेज में 87 विद्यार्थियों ने आफलाइन माध्यम से प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी प्रक्रिया पूरी की। मुख्य प्रवेश नियंत्रक प्रो. वंदना शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन करीब 10 ऐसे छात्र उनके पास पहुंच रहे हैं, जिनके परिणाम में किसी न किसी प्रकार की समस्या है।