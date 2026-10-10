'जंतर-मंतर प्रदर्शन से दूर रहें मुस्लिम युवा'; बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की अपील

जागरण संवाददाता, बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुस्लिम युवाओं से 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिंसा उचित नहीं है।

मौलाना ने जारी बयान में कहा कि पिछले दिनों हुए एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। उनके अनुसार, उसमें शामिल कुछ लोगों को बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने दिल्ली और आसपास के जिलों में रहने वाले युवाओं से सतर्क रहने की अपील की।