बरेली में किसान को गोलियों से भूनने वाले एक ही परिवार के चार लोगों को उम्रकैद, 98 हजार का लगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, बरेली। किसान को दिनदहाड़े गोलियों से भूनने वाले एक ही परिवार के चार आरोपितों के कोर्ट ने दोषी माना है। अपर सत्र न्यायाधीश सात कुलदीप कुमार ने फरीदपुर के सैदापुर गांव निवासी चारों दोषियों शेरपाल, राजवीर, राधेश्याम और रामबाबू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी पर 98 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

घटना 22 फरवरी 2017 की शाम करीब चार बजे की है। हरिशंकर उर्फ भूरे अपने खेत में पानी लगा रहे थे। उनके साथ उनकी मां ओमवती, भाई ओमप्रकाश, पत्नी शकुंतला और भतीजा महेश मौजूद थे। रंजिश के चलते गांव के ही शेरपाल, राधेश्याम, राजवीर और रामबाबू देसी तमंचे और बंदूकें लेकर वहां पहुंच गए। शेरपाल की ललकार पर राधेश्याम ने पहली गोली चलाई। इसके बाद तीनों ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और हरिशंकर को गोलियों से भून दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

यह देख हरिशंकर की पत्नी शकुंतला आई तो आरोपितों ने उन्हें भी तमंचे की बट से बुरी तरह पीटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि हरिशंकर के सिर और सीने में तीन गोलियां और 37 छर्रे धंसे थे। खोपड़ी में कई फ्रैक्चर थे और फेफड़ा फट गया था। घटना के अगले दिन पुलिस ने भागने की फिराक में खड़े राधेश्याम और रामबाबू को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 315 बोर और 12 बोर के तमंचे बरामद किए।

फोरेंसिक जांच में यह साबित हो गया कि यही हथियार हत्या में इस्तेमाल हुए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने मृतक के भाई, मां, पत्नी और 14 वर्षीय बेटे महेश समेत 10 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज कराए। जिनमें बालक महेश का बयान खास तौर पर मार्मिक रहा। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों के सामने पिता को गोलियों से भूनते देखा।