बरेली में 27 सितंबर तक रेड अलर्ट! 80 km/h की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
बरेली में 27 सितंबर तक तेज आंधी-बारिश और 60-80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया ...और पढ़ें
HighLights
प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कीं, चेतावनी जारी
जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में अगले दो दिनों के लिए मौसम का रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बरेली समेत आसपास के कई स्थानों पर 27 सितंबर तक तेज आंधी-वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ मध्यम दर्जे का तूफान आने की संभावना है।
हवाओं की गति 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। रेट अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं।
शुक्रवार की सुबह से ही घनघोर बादलों के आने के बाद हल्की वर्षा शुरू हो गई। दिन भर रुक-रुक कर हल्की और मध्यम गति की वर्षा होती रही। वर्षा होने के कारण तापमान सात से आठ डिग्री तक कम हो गया।
लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली और उन्होंने ठंड जैसा अहसास किया। दोपहर बाद मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक तेज आंधी-वर्षा की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मौसम चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए जन-धन की हानि को न्यूनतम रखने के लिए तत्काल प्रभाव से एहतियात बरती जा रही है।
राजस्व, पुलिस, नगर निकाय और विकासखंड स्तर के अधिकारी व कर्मचारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। विद्युत, लोक निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, अग्निशमन समेत सभी आपातकालीन सेवाओं के विभागों से समन्वय स्थापित कर किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि खुले स्थानों, खेतों, ऊंचे पेड़ों, विद्युत खंभों और अस्थायी ढांचों के आसपास लोगों की आवाजाही रोकने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।
किसी भी प्रकार की जनहानि, पशुहानि, भवन क्षति, विद्युत अवरोध, सड़क बाधित होने या अन्य आपदा की सूचना तत्काल जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
राहत और बचाव कार्य के लिए आवश्यक संसाधन, मानव बल और उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और संबंधित विभागों के माध्यम से लाउडस्पीकर, इंटरनेट मीडिया और अन्य माध्यमों से मौसम चेतावनी का व्यापक प्रचार कराया जा रहा है।
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