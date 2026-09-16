बरेली में महाठग कन्हैया गुलाटी पर दर्ज हुआ एक और केस, अब तक हो चुकी है 99 FIR

जागरण संवाददाता, बरेली। महाठग कन्हैया गुलाटी के विरुद्ध 23.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की एक और प्राथमिकी पंजीकृत की गई। अब तक उसके विरुद्ध 99 प्राथमिकी दर्ज हो गईं। वह अपने गिरोह के सदस्यों से आनलाइन बैठकें भी कर रहा, मगर पुलिस पकड़ नहीं पा रही।

रविवार को उसकी जूम मीटिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। उसमें विशाल शर्मा गोरखपुर निवासी विनय श्रीवास्तव दावा कर रहा था कि डीआइजी अजय साहनी व एसपी सिटी मानुष पारिक से बात हो गई। कोई चिंता की बात नहीं है। वीडियो प्रसारित होने पर इन दोनों को पकड़ा गया, मगर कन्हैया कहां है, पुलिस को नहीं पता।

कन्हैया गुलाटी ने कैनविज कंपनी खोलकर उसमें निवेश के नाम पर लोगों से रुपये जमा कराए। पिछले साल वह लोगों के 800 करोड़ रुपये हड़पकर भाग गया। उसके विरुद्ध अब मोहनपुर उर्फ रामनगर गांव निवासी बादाम सिंह ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी लिखाई। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों ने कैनविज कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी से कराई थी।