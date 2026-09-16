मार्मिक हादसा: चाय पीकर लौट रहे थे 5 दोस्त, सड़क पर अचानक आ गया सांड़... और 2 की चली गई जान, 3 गंभीर

जागरण संवाददाता, बदायूं। बरेली-मथुरा हाईवे पर घूमते सांड़ के कारण कार सवार दो दोस्तों की मौत हो गई। बुधवार देर रात उझानी में घर लौट रहे पांच दोस्तों की कार के सामने अचानक सांड़ आ गया। चालक ने उसे बचाने के प्रयास में जैसे ही स्टेयरिंग मोड़ा, अनियंत्रित कार डिवाइडर में जा भिड़ी। हादसे में घायल तीन अन्य का गंभीर हालत में उपचार कराया जा रहा है।

उझानी के अयोध्यागंज मुहल्ला निवासी सागर मिश्रा, छोटे भाई सक्षम, दोस्त परमू गांव निवासी रामकेश, बहादुरगंज निवासी शैलेंद्र व शिवम के साथ देर शाम घूमने निकले थे। पुलिस के अनुसार, उन सभी ने हाईवे पर दुकान पर चाय पी। इसके बाद देर रात घर लौट रहे थे। वहां से एक किमी आगे बढ़ते ही मोतीमहल होटल के सामने हाईवे पर सांड़ आ गया। कार चला रहे सागर ने उसे बचाने के प्रयास में कार मोड़नी चाही।