बरेली के नए SP सिटी बने IPS चिराग जैन: आजमगढ़ में 6000 चोरी के मोबाइल ढूंढकर जीता था DGP मेडल, जानें इनकी प्राथमिकताएं

जागरण संवाददाता, बरेली। एसपी सिटी चिराग जैन ने बुधवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद वह जिलाधिकारी की बैठक में भी शामिल हुए। उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा के साथ स्मार्ट पुलिसिंग और साइबर अपराध रोकना है।

आजमगढ़ में एसपी ग्रामीण रहते हुए छह हजार मोबाइल फोन बरामद करने पर डीजीपी से पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। उनकी पहली बार पश्चिम के किसी जिले में पोस्टिंग हुई है। ऐसे में उन्हें बरेली में कुछ नया करने के साथ सीखने को भी मिलेगा।