बरेली DIO की बहन ने लखनऊ में की खुदकुशी, पति और सास पर गंभीर आरोप, 'मौत से पहले WhatsApp ग्रुप पर भेजा मैसेज...'

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली की जिला सूचना अधिकारी नीतू कन्नौजिया की बहन अनीता कन्नौजिया ने लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र के चक मल्हार में आत्महत्या कर ली। स्वजन ने अनीता के पति और सास पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। स्वजन की मांग पर पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

जिला सूचना अधिकारी नीतू कन्नौजिया ने बताया कि वह लखनऊ के आशियाना की रहने वाली हैं। उनकी बहन अनीता की शादी 19 अप्रैल 2014 को टाटा मोटर्स में आडिट इंजीनियर राहुल कन्नौजिया से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, जिनमें 11 साल का बेटा और चार साल की बेटी है।