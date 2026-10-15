बरेली जंक्शन पर 28 लावारिस शव बने पहेली, जेब खाली और चेहरे खराब... पहचान में उलझी GRP

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली जंक्शन जीआरपी क्षेत्र में ही इस वर्ष 40 अज्ञात शव मिले, जिसमें 12 शवों की पहचान हो सकी, लेकिन 28 की अभी पहचान शेष है। इन 28 में 18 लोगों की मृत्यु ट्रेन से कटकर और 10 की बीमारी से हुई। इसके अलावा थाना क्षेत्रों में भी कई शव मिले। इन सभी मृतकों के पास न तो कोई टिकट मिला और पहचान का कोई अन्य दस्तावेज मिला।

रेलवे ने पहचान के लिए कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। अब आइजी रेलवे आरके भारद्वाज ने जीआरपी को शवों की पहचान के और प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। जीआरपी के मुताबिक कोई भी अज्ञात शव मिलता है तो सबसे पहले व्यक्ति के पास मोबाइल फोन, दस्तावेज या टिकट की तलाश करते हैं। इससे पहचान जल्दी हो जाती है। इसके बाद शव के फोटोग्राफ खींचकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद तलाश गश्ती बनाई जाती है, जिसे मुरादाबाद मुख्यालय में भेजा जाता है। इसके अलावा डीसीआरबी बरेली में भी फोटो के साथ सूचना दी जाती है।

जीआरपी के सभी थानों में बने ग्रुप में भी सूचना दी जाती है। इंटरनेट मीडिया का भी सहारा लेते हैं, ताकि यदि उससे संबंधित कोई जानकारी लेने किसी थाने में कोई पहुंचे तो पहचान हो सके। वहीं पोस्टमार्टम के 72 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार या सुपुर्द-ए-खाक कर दिया जाता है। कई शवों की पहचान बाद में ही स्वजन कपड़े या फोटो में चेहरा देखकर करते हैं। दूर दराज से आए लोगों की पहचान मुश्किल ट्रेन में कई लोग एक शहर से कई किलोमीटर दूर दूसरे शहर में सफर करते हैं। इन लोगों के साथ कई बार बीच रास्ते में हादसा हो जाता है। इन लोगों के शव रेलवे ट्रैक पर मिलते हैं।

थाने से सूचना भी प्रेषित की जाती है, लेकिन काफी दूर घर होने की वजह मृतक के स्वजन तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में पहचान काफी मुश्किल होती है। संबंधित थाने और स्टेशन में करें संपर्क यदि किसी का कोई परिचित खो गया है और उसका पता नहीं चल रहा है तो अपने पास के संबंधित थाने में संपर्क के साथ पास के रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी से संपर्क करें।