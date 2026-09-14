यूपी में चीनी के बाद दालों के दाम बढ़े: अरहर-मसूर और राजमा हुए महंगे, जानें नए भाव

जागरण संवाददाता, बरेली। महंगाई के बीच दालों के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है। अरहर, मसूर, राजमा, उड़द और चना दाल के दाम पिछले तीन माह की तुलना में बढ़े हैं। इससे घर का बजट प्रभावित हो रहा है। हालांकि किराना कारोबारियों का कहना है कि दालों के भाव में तेजी मामूली है और मांग व आपूर्ति में अंतर के कारण कीमतों में बदलाव आया है।

बाजार में अरहर दाल का भाव तीन माह पहले 110 रुपये प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 120 रुपये हो गया है। मसूर के भाव में भी पांच रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। यह 120 रुपये से बढ़कर 125 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है।

उड़द 110 से बढ़कर 120 रुपये और राजमा 120 से बढ़कर 130 रुपये प्रति किलो हो गया है। चना दाल के भाव भी 80 से बढ़कर 85 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। मांग व आपूर्ति में अंतर के कारण कीमतों में आया बदलाव मारवाड़ीगंज के दाल व्यापारी कैलाश मित्तल ने बताया कि दालों की कीमतों में बहुत अधिक तेजी नहीं है, लेकिन आवक और मांग में अंतर होने से कुछ दालों के भाव बढ़े हैं। बाजार में पर्याप्त मांग बनी हुई है। आने वाले दिनों में मंडियों से आवक और आपूर्ति की स्थिति के आधार पर कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है।