रेल यात्री ध्यान दें! 17, 19 और 21 सितंबर को गाजियाबाद में बड़ा ब्लॉक, बरेली-दिल्ली पैसेंजर समेत 11 ट्रेनें प्रभावित

जागरण संवाददाता, बरेली। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के गाजियाबाद जंक्शन यार्ड में विद्युत संपर्क तार बदलने के काम की वजह से 17, 19 और 21 सितंबर को तीन दिन का ब्लाक लिया जाएगा। इस दौरान गाजियाबाद, महरौली, गाजियाबाद और चिपियाना बुजुर्ग रेलखंड पर कार्य की वजह से मुरादाबाद मंडल की 11 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा, जिसमें बरेली-दिल्ली-बरेली पैसेंजर ट्रेन निरस्त रहेगी।

मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम महेश यादव के मुताबिक 54075 बरेली जंक्शन-दिल्ली जंक्शन पैसेंजर 16, 18 एवं 20 सितंबर और 54076 दिल्ली जंक्शन-बरेली जंक्शन पैसेंजर 17, 19 और 21 सितंबर को निरस्त रहेगी। इसके अलावा 13065, हावड़ा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 17 सितंबर को और 04013 लौकहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 15, 17 एवं 19 सितंबर को परिवर्तित मार्ग मुरादाबाद, लक्सर, रुड़की, टपरी, मेरठ सिटी, गाजियाबाद से चलाई जाएगी। वहीं 15092 टनकपुर-दौराई एक्सप्रेस 16, 18 एवं 20 सितंबर को टनकपुर से अपने निर्धारित समय से 90 मिनट देरी से 19:50 बजे चलेगी। इसके अलावा मुरादाबाद मंडल में 15014 काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस को 16,18 एवं 20 सितंबर को 70 मिनट देरी से चलेगी।