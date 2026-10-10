बरेली से दिल्ली जाने वाले यात्री परेशान: काकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के कारण कई ट्रेनें अचानक रद्द

जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली में काकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों का संचालन निरस्त किया गया है। इसकी वजह से रात से यात्री ट्रेनें न मिलने से परेशान हो रहे हैं।

दोपहर में दिल्ली की कोई ट्रेन भी नहीं है, ऐसे में उन्हें शाम को ही ट्रेन मिलेगी। वहीं दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनें भी लेट हो रही हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। वहीं रेलवे स्टेशन और आसपास पुलिस फोर्स भी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात की गई है।