दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के कारण 6 ट्रेनें रद्द: लखनऊ-दिल्ली मेल और जनशताब्दी समेत बरेली से गुजरने वाली गाड़ियां प्रभावित

जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली में 10 अक्टूबर को काॅकरोच जनता पार्टी के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और ट्रैफिक एडवाइजरी के चलते मुरादाबाद मंडल रेलवे ने छह ट्रेनों को निरस्त कर दिया है, इनमें बरेली होकर गुजरने वाली पांच ट्रेनें हैं।

निरस्त ट्रेनों में देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी, लखनऊ-नई दिल्ली मेल और सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अलावा कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस शामिल हैं। इसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है।

रेलवे के अनुसार 12056 देहरादून-नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को, 12229 लखनऊ-नई दिल्ली मेल और 12429 लखनऊ-नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस नौ अक्टूबर को, 12230 नई दिल्ली-लखनऊ मेल, 12430 नई दिल्ली-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस और 15303 कासगंज-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को निरस्त रहेंगी।