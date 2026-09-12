जागरण की 38वीं उड़ान, बरेली शहर की नई पहचान

अभिषेक पांडेय, बरेली। 12 सितंबर...यह कलेंडर पर दर्ज सिर्फ तिथि नहीं, बल्कि बदलती एवं विकसित होती बरेली नया पड़ाव है। आज से 37 वर्ष पहले सिविल लाइंस में दैनिक जागरण की नींव इस संकल्प के साथ रखी गई कि विकास में सहभागी बनेंगे। बरेली ने दैनिक जागरण को सिर-आंखों पर बैठाया और 'जागरण परिवार' ने अपनी बरेली को...।

विकास के हर कदम में दोनों हमकदम बने। इस बार दैनिक जागरण, बरेली स्थापना के 38वें वर्ष में प्रवेश कर रहा...इस ध्येय के साथ कि 38वीं उड़ान शहर को नई पहचान देगी। 37 वर्षों में हमारी बरेली सिनेमाघरों के पर्दों से निकलकर मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन्स तक पहुंच चुकी। शहर की गलियों से निकली प्रतिभाएं छोटे-बड़े पर्दे व खेल के मैदान में चमक बिखेर रहीं। परसाखेड़ा अब चंद इकाइयों के बजाय बड़ी उद्यम इकाइयों के जरिये पहचाना जा रहा, फरीदपुर व रजऊ के नए औद्योगिक क्षेत्र नई गाथा लिख रहे। सात पौराणिक नाथ मंदिर अब नाथ कारिडोर में भव्य-दिव्य स्वरूप ले चुके। रामायण वाटिका श्रीराम के जीवन का दर्शन करा रही। झुमका वाला शहर स्मार्ट सिटी में बदल चुका, और भी बहुत कुछ...। जो हो चुका, उसे गिनाने में लड़ियां बन जाएंगी। इनसे गर्व की अनुभूति करिये, जो नये अध्याय लिखने की ऊर्जा देगी।

इसी ऊर्जा के सहारे दैनिक जागरण अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बरेली की नई पहचान के नये अध्याय तय करेगा। रविवार के अंक से शिक्षा, स्वास्थ्य, नारी सशक्तीकरण, ढांचागत विकास, औद्योगिक विकास, तकनीकि विकास, कला-साहित्य की वर्तमान स्थिति और भविष्य की जरूरतों पर केंद्रित कवरेज देंगे।