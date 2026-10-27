बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव: भाजपा के डॉ. हरि सिंह ढिल्लों 17676 वोटों के भारी अंतर से जीते

जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डा. हरि सिंह ढिल्लों ने शानदार जीत दर्ज की है। मंगलवार रात 11:25 बजे पांचवें राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद उन्हें 17,676 वोटों के बड़े अंतर से विजयी घोषित किया गया। डा. ढिल्लों को कुल 21,672 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर को 3,996 वोट प्राप्त हुए। इस तरह भाजपा प्रत्याशी ने सपा प्रत्याशी को बड़े अंतर से पराजित कर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जीत दर्ज की।

शहर के संजय कम्युनिटी हाल में मंगलवार सुबह आठ बजे शुरू हुई मतगणना पांचवें राउंड के साथ पूरी हो गई। कुल 35,149 मतों की गणना की गई, जिनमें 3,183 मतपत्र निरस्त घोषित किए गए। मतगणना के दौरान हर राउंड में डा. ढिल्लों की बढ़त बढ़ती गई और अंतिम परिणाम में यह अंतर 17,676 वोटों तक पहुंच गया। मतगणना के पहले राउंड में डा. हरि सिंह ढिल्लों को 5,251 और सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर को 816 वोट मिले थे।

इस राउंड में भाजपा प्रत्याशी 4,435 मतों से आगे थे। दूसरे राउंड में ढिल्लों को 10,222 और दानिश अख्तर को 1,675 मत मिले। इसके साथ ही दोनों प्रत्याशियों के बीच अंतर बढ़कर 8,547 वोट हो गया। तीसरे राउंड में भाजपा प्रत्याशी को 14,990 और सपा प्रत्याशी को 2,742 मत प्राप्त हुए।