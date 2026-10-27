मेरठ MLC चुनाव: शिक्षक और स्नातक दोनों सीटों पर भाजपा की जीत, श्रीचंद शर्मा और दिनेश गोयल ने दूसरी बार मारा मैदान

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधान परिषद शिक्षक और स्नातक निर्वाचन खंड मेरठ के चुनाव में लगातार दूसरी बार दोनों सीटों पर भाजपा ने भारी अंतर के साथ जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि दोनों सीटों पर भाजपा ने वर्तमान एमएलसी को ही चुनाव लड़ाया था।

शिक्षक सीट पर श्रीचंद शर्मा ने सपा प्रत्याशी नितिन तोमर को 13,241 वोटों के अंतर से हराया जबकि स्नातक सीट पर दिनेश गोयल ने सपा के प्रमेंद्र भाटी को 12,855 वोटों के अंतर से हराया। दोनों सीटों पर भाजपा और सपा प्रत्याशियों की बीच मुकाबला रहा।