यूपी चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, बरेली के 7 दिग्गजों को प्रदेश कार्यसमिति में दी जगह

जागरण संवाददाता, बरेली। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संगठन को धार देने की कवायद तेज की है। प्रदेश कार्यसमिति के नए सदस्यों की घोषणा के साथ ही पार्टी ने बरेली से सात नेताओं को जगह देकर संगठन में अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है। इनमें दो पूर्व जिलाध्यक्ष, दो बार महानगर अध्यक्ष रह चुके नेता और लंबे समय से संगठन में सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं।

पार्टी के इस फैसले को पुराने पदाधिकारियों को फिर से सक्रिय भूमिका देने और आगामी चुनाव के लिए संगठनात्मक समीकरण मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने मुख्य कार्यकारिणी और विभिन्न मोर्चों के गठन के बाद प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की घोषणा की है। पार्टी का जोर ऐसे नेताओं को संगठन में जिम्मेदारी देने पर है। जो पहले विभिन्न पदों पर रहकर काम कर चुके हैं और जिनका स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच प्रभाव है। विधानसभा चुनाव से पहले इन नेताओं के अनुभव का लाभ बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में लेने की रणनीति है।

प्रदेश कार्यसमिति में शामिल प्रशांत पटेल पूर्व विधायक स्वर्गीय कुंवर सुभाष पटेल के बेटे हैं। उनकी भाभी रश्मि पटेल जिला पंचायत प्रशासक हैं। प्रशांत पटेल भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और आगामी चुनाव में दावेदारी की तैयारी कर रहे हैं।