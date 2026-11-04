दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज अबू बकर से भिड़ेंगे बरेली के अदनान, 6 नवंबर को पर्ल जुमेराह में होगा मुकाबला

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के अदनान अहमद का दुबई में पाकिस्तानी मुक्केबाज अबू बकर शेख से मुकाबला होगा। दोनों के बीच छह नवंबर को पर्ल जुमेराह में बॉक्सिंग मुकाबला निर्धारित किया गया है। अदनान अपने कोच के साथ दुबई पहुंच चुके हैं।

इंटरनेट मीडिया पर अबू बकर की ओर से मिली चुनौती स्वीकार करने के बाद इस मुकाबले को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। अदनान अहमद विकास भवन से सांख्यिकी अधिकारी पद से सेवानिवृत्त सलमान जमीर उर्फ चांद मियां के छोटे बेटे हैं। उन्होंने हार्टमैन कालेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद गोवा में बीएससी होटल मैनेजमेंट में प्रवेश लिया। पढ़ाई में टापर रहने पर उन्हें गोवा के पांच सितारा होटल ग्रैंड हयात में नौकरी मिली। वर्ष 2022 में कोरोना के दौरान घर लौटने के बाद उन्होंने बाडी बिल्डिंग, बाक्सिंग और स्टंट के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखानी शुरू की।