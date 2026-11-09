यूपी चुनाव: बरेली में 9 विधानसभा सीटों के सवा 7 लाख युवा मतदाता तय करेंगे चुनावी दिशा

अशोक आर्य, जागरण, बरेली। चुनावी मैदान में राजनीतिक दल भले ही जातीय समीकरण, परंपरागत वोट बैंक और पुराने चुनावी नतीजों के आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हों, लेकिन जिले की नौ विधानसभा सीटों पर 7.13 लाख युवा मतदाताओं की मौजूदगी चुनावी गणित का एक बड़ा हिस्सा साबित होंगी। 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के ये मतदाता आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

खास बात यह है कि जिले में 55,829 मतदाता ऐसे हैं, जो 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग में हैं यानी बड़ी संख्या में युवा मतदाता पहली बार मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करने की तैयारी में हैं। विधानसभावार आंकड़ों में भोजीपुरा सबसे आगे है। यहां 91,647 युवा मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर बिथरी चैनपुर है, जहां इनकी संख्या 89,730 है। इन दोनों सीटों पर युवा मतदाताओं की संख्या 89 हजार से अधिक है।

बहेड़ी में 85,052 और मीरगंज में 79,244 युवा मतदाता हैं। इससे साफ है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर भी युवा मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है। शहर की दोनों सीटों पर तस्वीर थोड़ी अलग है। बरेली विधानसभा में 78,670 युवा मतदाता हैं, जबकि कैंट में इनकी संख्या 62,058 है। हालांकि, 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या के मामले में बरेली शहर सभी नौ सीटों से आगे है।

यहां इस आयु वर्ग के 7,788 मतदाता हैं। कैंट में भी 6,676 युवा इस आयु वर्ग में शामिल हैं। यह संकेत देता है कि शहरी क्षेत्रों में भी नए मतदाताओं की भागीदारी का दायरा बढ़ रहा है। नवाबगंज में 77,089, फरीदपुर में 75,721 और आंवला में 74,558 युवा मतदाता हैं। यानी जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर युवा मतदाताओं की संख्या 62 हजार से कम नहीं है।