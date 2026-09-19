बरेली में मौसम का यू-टर्न: तेज धूप के बाद अचानक छाए काले बादल, फिर शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में शनिवार को मौसम ने दिनभर कई रंग दिखाए। सुबह तेज धूप निकलने से लोगों को हल्की गर्मी महसूस हुई। दोपहर बाद अचानक मौसम अनुकूल हुआ और आसमान में घने बादल छा गए।

इसके बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम वर्षा शुरू हो गई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली।मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है।