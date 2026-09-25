बरेली में हादसा: चलती ट्रेन से नीचे गिरीं राजेश्वरी, 108 एंबुलेंस की तत्परता ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में करैली के पास चलती ट्रेन से गिरकर 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। सिर और चेहरे पर गहरी चोट लगने से काफी रक्तस्राव हुआ।

108 एंबुलेंस के कर्मचारियों ने मौके पर प्राथमिक उपचार देकर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। राजेश्वरी पत्नी कमलाचरण गुरुवार रात ट्रेन से अपने मायके जा रही थीं। करैली के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गईं।