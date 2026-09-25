बरेली में हादसा: चलती ट्रेन से नीचे गिरीं राजेश्वरी, 108 एंबुलेंस की तत्परता ने बचाई जान
बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र में करैली के पास चलती ट्रेन से गिरकर एक 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। सुभाषनगर क्षेत्र में करैली के पास चलती ट्रेन से गिरकर 45 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। सिर और चेहरे पर गहरी चोट लगने से काफी रक्तस्राव हुआ।
108 एंबुलेंस के कर्मचारियों ने मौके पर प्राथमिक उपचार देकर महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। राजेश्वरी पत्नी कमलाचरण गुरुवार रात ट्रेन से अपने मायके जा रही थीं। करैली के पास अचानक संतुलन बिगड़ने से वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गईं।
हादसे में उनके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। ईएमटी जीशान ने महिला का रक्तस्राव रोकने के साथ प्राथमिक उपचार किया और पट्टी बांधी।
इसके बाद पायलट नरेंद्र उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां चिकित्सकों की देखरेख में महिला का उपचार चल रहा है। समय पर उपचार मिलने से महिला की हालत को संभालने में मदद मिली।
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