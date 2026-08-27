बरेली के भिटौरा फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से दो अटेंडेंट की मौत, देर रात हुआ दर्दनाक हादसा

जागरण संवाददाता, बरेली। भिटौरा फाटक के पास देर रात दर्दनाक हादसे में ट्रेन के दो अटेंडेंट की मौत हो गई। दोनों फाटक पर ट्रेन के रुकने के बाद नीचे खड़े थे, तभी दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। वहीं एक अन्य हादसे में ट्रेन के गेट पर खड़े यात्री की सिर में चोट लगने से मौत हो गई।

आनंद विहार से लोका बाजार जा रही ट्रेन संख्या 04014 भिटौरा फाटक पर रुकी थी। इसी दौरान ट्रेन के दोनों अटेंडेंट नीचे उतरकर रेलवे पटरी के पास खड़े हो गए। इसी समय साइड से अमृतसर से टाटानगर जा रही नान स्टाप ट्रेन संख्या 18104 गुजर रही थी। दोनों अटेंडेंट ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे की हो रही जांच मृतकों की पहचान दीपक चौहान निवासी नवादा, थाना लवेदी, जिला इटावा और विमलेश कुमार त्रिवेदी उर्फ साजन निवासी ग्राम गुरबक्शगंज, रायबरेली के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के स्वजन को सूचना दी। बरेली जंक्शन जीआरपी थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि हादसे की जांच की जा रही है।